Una persona de servicio y amante de la aventura, así recuerdan a joven quien falleció en accidente acuático en Barú en Pérez Zeledón

Jordy Angulo Serrano de 28 años de edad, falleció este domingo 30 de agosto de 2026, en un accidente acuático que se registró en unas cataratas en el sector de Barú, donde brindaba sus servicios como guías.

Organizaciones de las cuales formaban, lo recuerdan como un joven de servicio.

Nos unimos en oración por la partida a la casa del Padre del joven Jordy Angulo, ejemplo de espíritu salesiano, servicio, entrega, alegría y amor por los jóvenes.

Oramos a Dios para que llene de fortaleza y paz a la familia y amigos. Dios le conceda el descanso eterno y brille para él la luz perpetua,” indicaron en la página en Facebook del Centro Salesiano don Bosco en Villa Ligia.

También, fue coordinador del Centro Morpho del Movimiento de Vida Independiente que trabaja la población con discapacidad de Pérez Zeledón y asistente personal.

“Con profundo pesar, acompañamos a la familia y amigos de nuestro querido Jordy Angulo Serrano en este difícil momento.

Su dedicación, calidez y amistad permanecerán siempre en el Centro Morpho,” indicaron.

El joven, era una persona al servicio de la población, que le gustaba la aventura, prueba de ello, es que en sus redes sociales, compartía sobre los constantes viajes que realizaba, era amante de la naturaleza.

En la emergencia, donde lamentablemente falleció Jordy, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, además de brigadistas, atendieron un grupo de personas quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la benemérita institución, en la emergencia se atendieron 35 personas: 32 en condición estable, dos en condición urgente y una persona sin signos vitales.

Todas fueron extraídas hacia una zona segura, donde se realizaron las respectivas valoraciones y atenciones.

Para la intervención se contó con el apoyo de cinco vehículos entre básicas, operativas y de primera intervención, así como con más de 28 cruzrojistas entre personal médico, paramédico y personal especializado de búsqueda y rescate acuática y urbano.

Esta operación duró más de dos horas y se trabajó en conjunto con miembros de la comunidad y bomberos.

En esta operación participó la Estación de Bomberos de Pérez Zeledón, personal de la Unidad Operativa de Rescate Acuático de Bomberos, personal de la Unidad Operativa de Cavernas y Montañas de Bomberos, vaqueanos, Fuerza Pública y Cruz Roja.