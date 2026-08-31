El 51 aniversario del Parque Nacional Chirripó se celebró en Fudebiol

Este 2026, el Corredor Biológico Chirripó- Savegre tomó la decisión que de la celebración del 51 aniversario del Parque Nacional Chirripó, se realizará en el Centro Biológico Las Quebradas, Fudebiol, en San Isidro de El General.

Hubo un acto protocolario, con la participación de diferentes autoridades del SINAC, Fudebiol y Municipalidad, un tour de observación de aves, feria de productos artesanales, recorrido de reconocimiento de plantas nativas, exposición de cafés de la zona, taller de fotografía, educación ambiental y otros.

También, varias charlas sobre: el monitoreo de integridad ecológico, sobre el Corredor Biológico y otra sobre el proyecto que se trabaja sobre el Geoparque Mundial Chirripó.

Fudebiol, que es parte del Corredor Biológico, es un lugar de protección, de ahí que se escogió para la celebración.

El Parque Nacional Chirripó forma parte del Corredor Biológico Chirripó- Savegre que fue creado en el 2014 y comprende 34 mil hectáreas.

Cabe indicar que el Parque Nacional Chirripó fue creado el 19 de agosto de 1975 mediante la Ley N.° 5773, durante la administración del presidente Daniel Oduber Quirós.

Chirripó es una palabra Cabécar cuyo significado es “Tierra de las Aguas Eternas”, en este lugar existen modeladas y variadas formas glaciares tales como valles en forma de U, morrenas, terrazas, glaciares, lagos y circos glaciales que atestiguan el paso de grandes lenguas de hielo cuya acción data desde hace aproximadamente 25.000 años.