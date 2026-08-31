En la Escuela Sinaí tuvieron una tarde cultural en el cierre del mes de la familia

Estas son algunas de las presentaciones artísticas que tuvieron en la tarde cultural que se organizó en la Escuela Sinaí en Pérez Zeledón, el pasado viernes 28 de agosto.

La actividad fue coordinada por la docente de Educación Religiosa, como parte del mes de la familia.

Para los padres de familia y estudiantes, esta fue una bonita iniciativa.

En el centro educativo, hicieron la actividad en un horario tarde, con el fin de tener una mayor presencia de padres y madres de familia.

Con este tipo de actividades, buscan que los padres de familia, tengan un mayor acercamiento con el centro educativo.