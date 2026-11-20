El cantautor de Pérez Zeledón, Santiago “Chino” Mora continúa fortaleciendo su trayectoria musical con dos nuevas producciones que presentará al público el próximo 27 de noviembre, a partir de las 3:00 de la tarde, a través de su canal de YouTube y redes sociales.

Se trata de los temas “Por Ejemplo” y “Tu Mirar”, dos canciones que forman parte de una colección de composiciones que el artista escribió desde la época de la pandemia y que ahora comienza a compartir de manera individual.

Mora, explicó que decidió apostar por el lanzamiento de sencillos, sin tener que esperar a completar un disco, con el propósito de mantener un contacto más constante con su público y dar a conocer cada una de sus creaciones.

“Por Ejemplo” es una canción de amor que expresa el deseo de compartir diferentes momentos y experiencias con una persona especial, mientras que “Tu Mirar” aborda el valor de encontrar a alguien que nos vea de una manera especial y nos haga sentir únicos.

En cuanto a la producción musical, Santiago realizó parte del trabajo en su propio estudio y contó nuevamente con el acompañamiento del productor Alfredo Lamas, quien reside en Estados Unidos y con quien ha trabajado en anteriores proyectos.

Los videos musicales también tienen un sello local, pues algunas escenas fueron grabadas en la casa del artista, en Pérez Zeledón, mientras que otras se realizaron durante las tradicionales Fiestas de Mayo. Uno de los audiovisuales desarrolla la historia de un bartender que, mientras trabaja, comienza a recordar diferentes momentos.

Con estas dos nuevas canciones, el músico suma otro capítulo a una trayectoria que incluye cinco discos publicados. Su camino en la música comenzó en el año 2002, cuando empezó a cantar en público, una pasión que continúa impulsando sus proyectos hasta la actualidad.

Los seguidores de Santiago Mora podrán disfrutar de “Por Ejemplo” y “Tu Mirar” el 27 de noviembre a las 3:00 p. m., mediante su canal de YouTube, donde aparece como Chino Mora, así como en sus diferentes plataformas digitales.