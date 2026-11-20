13 personas participan en el Club de Guitarra sin Edad: Mi Primera Canción, que se lleva a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

Comenzó en octubre y se extenderá hasta diciembre. Serán 150 horas de clases, recibidas cuatro días a la semana: lunes, miércoles, jueves y viernes de ocho a nueve y media de la mañana.

Aquí aprenden sobre acordes básicos, ritmo, técnicas sencillas e interpretación de una canción completa y lo brinda el profesor, Andrés Villalobos, por medio de su trabajo comunal de la universidad.

Para los participantes, esta es una oportunidad importante.

Además, el grupo espera presentar una solicitud a la alcaldía, con el fin de les sigan bridando lecciones.

En el Proceso de Gestión Cultural de la Municipalidad, indicaron que cuando se abren estos cursos, se publica la información en las plataformas digitales de la institución.

Un Club donde aprenden a tocar guitarra.