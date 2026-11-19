El talento y la disciplina de cinco jóvenes gimnastas del Club Kairos en Pérez Zeledón, sobresalieron durante su participación en el Campeonato Centroamericano de Clubes de Gimnasia Rítmica, realizado en Panamá del 4 al 8 de noviembre.

La delegación estuvo integrada por cinco chicas, quienes tuvieron la oportunidad de representar por primera vez al club fuera de Costa Rica, en una competencia que reunió a diferentes agrupaciones de la región centroamericana.

Las atletas generaleñas consiguieron importantes posiciones en la clasificación. Jimena Valverde obtuvo el segundo lugar, Lizlen Bermúdez alcanzó la cuarta posición, Sara Quirós se ubicó en el octavo puesto, Luciana Mora finalizó de décima y Samara Mata consiguió la decimotercera posición.

Esta experiencia fue el resultado de dos meses de preparación intensa, periodo en el que las deportistas dieron un importante salto de nivel, al pasar de nivel 2 a nivel 3 para cumplir con los requisitos de la competencia.

Aunque para las cinco gimnastas se trató de su primera experiencia competitiva internacional, lograron responder de buena manera y demostrar el trabajo realizado durante su preparación.

Esta participación representa un importante paso para el Club Kairos, que continúa impulsando el desarrollo de la gimnasia rítmica y brindando oportunidades de crecimiento deportivo a niñas de la región.