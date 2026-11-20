Tres esferas precolombinas de piedra, símbolos de la identidad cultural costarricense, regresaron a la Zona Sur del país, donde ahora forman parte de una exhibición en el Centro de Control Integrado Paso Canoas, en Corredores de Puntarenas.

Las piezas, que permanecían bajo resguardo institucional en San José y cuyo contexto arqueológico original se desconoce, vuelven a la región donde nació esta tradición escultórica, gracias a un convenio entre el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por medio del Museo Nacional de Costa Rica, y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

Esta iniciativa permite acercar el patrimonio arqueológico nacional a las personas que transitan por uno de los principales pasos fronterizos del país.

El Centro de Control Integrado Paso Canoas es una infraestructura construida en el marco del Programa de Integración Fronteriza (PIF) destinada a facilitar y coordinar los controles migratorios, aduaneros y otros controles entre Costa Rica y Panamá, por lo que constituye un espacio estratégico para proyectar la riqueza cultural costarricense ante visitantes nacionales y extranjeros.

La exhibición se realiza mediante el convenio de préstamo temporal de bienes patrimoniales arqueológicos, suscrito entre el Museo Nacional de Costa Rica y COMEX, como parte de un esfuerzo de cooperación interinstitucional para promover la conservación, divulgación y valoración del patrimonio cultural costarricense.

La colocación de estas esferas precolombinas en el Centro de Control Integrado Paso Canoas representa mucho más que la incorporación de elementos patrimoniales a una infraestructura fronteriza; significa integrar nuestra historia, cultura e identidad a un espacio estratégico para Costa Rica y la región. Declaradas símbolo nacional y reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, estas esferas representan un legado invaluable de nuestros pueblos ancestrales del Pacífico sur, cuya herencia mantiene un vínculo vivo con las comunidades borucas.

Las tres esferas forman parte del conjunto de bienes arqueológicos conocidos como esferas sin contexto, debido a que no se cuenta con información precisa sobre sus lugares originales de hallazgo ni sobre las condiciones arqueológicas en las que fueron encontradas. No obstante, pertenecen a la tradición escultórica precolombina desarrollada en la región del Diquís, en el sur de Costa Rica.

Su colocación estuvo a cargo de personal especializado del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica, conforme a los protocolos establecidos para el manejo y protección de bienes patrimoniales arqueológicos.

Las esferas de piedra son una de las manifestaciones arqueológicas más representativas de Costa Rica. Su elaboración refleja los conocimientos técnicos y las capacidades de organización de las sociedades precolombinas que habitaron el territorio sur del país. En 2014, la UNESCO inscribió cuatro asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra del Diquís en la Lista del Patrimonio Mundial, en reconocimiento a su valor universal excepcional.

El convenio también contempla el préstamo de otros bienes patrimoniales arqueológicos que complementarán la propuesta expositiva en el Centro de Control Fronterizo Peñas Blancas.

Con esta exhibición, el MCJ, el Museo Nacional de Costa Rica y COMEX fortalecen el acceso al patrimonio cultural en espacios no tradicionales y ofrecen una oportunidad para que más personas conozcan y valoren una de las expresiones más singulares de la historia precolombina costarricense.