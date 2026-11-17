El aumento de los accidentes de tránsito en la Región Brunca comienza a generar una mayor presión sobre los servicios médicos del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, donde alrededor de 56 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica en la especialidad de ortopedia.

La situación obligó a las autoridades del centro médico a tomar medidas para atender la demanda de pacientes que requieren una resolución quirúrgica, principalmente por fracturas en brazos y piernas provocadas por accidentes de tránsito.

Luis Carlos Vega, director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), explicó que la cantidad de personas hospitalizadas que necesitan una cirugía llevó a tomar la decisión de modificar temporalmente la atención de los pacientes que se encuentran en lista de espera.

Según detalló, el hospital debe dar prioridad a quienes actualmente permanecen encamados y requieren una intervención, por lo que se determinó frenar el ingreso de pacientes ambulatorios que tenían procedimientos programados mediante la lista de espera.

La medida responde a la necesidad de liberar capacidad quirúrgica y concentrar los recursos médicos en los casos que requieren atención prioritaria.

Vega señaló que esta problemática no es exclusiva de la Región Brunca, sino que responde a una situación que también afecta al sistema de salud a nivel nacional.

En ese sentido, recordó que recientemente las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social realizaron gestiones con el Instituto Nacional de Seguros para buscar alternativas que permitan agilizar la atención de las personas accidentadas en el Hospital del Trauma.

El funcionario explicó que muchos pacientes que sufren accidentes de tránsito deben ser atendidos inicialmente en ese centro especializado; sin embargo, la saturación de sus servicios provoca que algunas personas deban esperar hasta agotar la cobertura de la póliza del INS.

Cuando esto sucede, la Caja Costarricense de Seguro Social debe asumir la atención médica y las intervenciones que estos pacientes todavía necesitan, trasladando parte de la presión hacia los hospitales públicos.

Este escenario genera un efecto en cadena que termina repercutiendo en los servicios de ortopedia y en las listas de espera de distintos centros hospitalarios.

Para el Hospital Escalante Pradilla, el panorama representa un desafío importante, pues debe responder a la atención de los pacientes afectados por accidentes de tránsito sin descuidar a las personas que llevan tiempo esperando una cirugía.

Las autoridades médicas reconocen que el incremento de estos incidentes podría complicar todavía más la situación si se mantiene la tendencia actual.

Por ahora, la prioridad del centro médico es resolver los casos de los pacientes hospitalizados que requieren cirugía, mientras se ajusta temporalmente el ingreso de nuevos procedimientos ambulatorios.

Al respecto, en la Policía de Tránsito, reportan un aumento importante en accidentes de tránsito en la Zona Sur, tanto en la ruta dos Interamericana Sur como también en la Costanera Sur.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tienen los accidentes de tránsito no solamente en las personas involucradas y sus familias, sino también en la capacidad de respuesta de los servicios públicos de salud.