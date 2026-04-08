Casa de la Mujer en Pérez Zeledón espera pronto arrancar plan piloto con el INAMU para acompañamiento legal

La atención de unas 300 mujeres al año, es lo que proyecta la Asociación de Mujeres Generaleñas con el plan piloto que se espera ejecutar con el INAMU.

La intención es desarrollarlo en la Casa de la Mujer, que será financiado por el Instituto, con el fin de dar el respaldo que requieren.

Este plan se espera ejecutar tras una reunión que sostuvo hace un año en Pérez Zeledón entre la presidenta ejecutiva del INAMU y la Asociación, con el fin de llevar a cabo un plan piloto con la Casa de la Mujer, con el fin de brindarle recursos para que den acompañamiento legal a las mujeres que lo necesitan.

Esta reunión se concretó luego de que desde agosto del 2024, un grupo de mujeres, recogió firmas para solicitarle a la institución, la apertura de una oficina en Pérez Zeledón, debido a que la regional se ubica en Río Claro.

En la Asociación de Mujeres Generaleñas, consideran muy significativo este convenio que se espera firmar.

Se espera que pronto se tengan todos los detalles de esta plan y cómo serán seleccionadas las mujeres beneficiadas.