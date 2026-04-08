PANI asume protección de menor quien supuestamente amenazó a estudiantes y docentes del Liceo Sinaí

La Oficina de prensa del Patronato Nacional de la Infancia, confirmó que el menor de 13 años, quien fue denunciado por supuestamente amenazar a estudiantes y docentes del Liceo Sinaí en Pérez Zeledón, se encuentra bajo su protección.

El caso se hizo público el 26 de marzo, cuando se suspenden lecciones en ese centro educativo, por supuesta amenaza de estudiante con arma de fuego.

De ahí que activaron un protocolo de violencia en centros educativos. Instituciones como MEP, Fuerza Pública, Ministerio Público, OIJ y PANI, intervienen en este caso.

Tras lo sucedido, el 27 de marzo, se hizo un allanamiento en la vivienda del menor por parte del OIJ y se realizó la detención del joven.

Asimismo, informó sobre las medidas que se tomaron, entre las que se encuentran no acercarse a testigos ni seguir en el Liceo Sinaí en Pérez Zeledón.

En ese sentido, en el Patronato Nacional de la Infancia, indicaron que, por ser Justicia Penal Juvenil, el joven estará en una alternativa de protección, que puede ser un albergue, una ONG o en acogimiento familiar, aunque no se indicó en cuál de todas estas.

En la Fiscalía hicieron un llamado a los padres de familia, para que estén muy pendientes de sus hijos.