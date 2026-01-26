Casi 10 millones de colones en ganancias tuvo la Asociación de Desarrollo de San Carlos tras organizar Tope Nocturno

Como parte de las actividades del Festival Luces del Valle, se lleva a cabo el Tope Nocturno y para su realización en el 2025, la Municipalidad de Pérez Zeledón, por medio de un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, se lo dio a la Asociación de Desarrollo Integral de San Carlos de La Amistad.

La agrupación asumió el reto en conjunto con varias organizaciones de la localidad.

Tras el esfuerzo hecho, lograron una ganancia de 9 millones 975 mil colones.

En la actividad se inscribieron 985 caballistas.

Se tuvo un recorrido más largo, saliendo del terreno contiguo a la dirección regional de Educación en Barrio Las Américas, subiendo por la ruta principal, tomando al costado norte del parque, luego pasando detrás de la Catedral y llegando hasta el puente Los Reyes, para llegar a la Feria del Productor Generaleño.

Los recursos que se generaron de esta actividad se distribuyen en los diferentes grupos participantes.

La mayor cantidad es para la Asociación de Desarrollo, que se encuentra trabajando de lleno en el proyecto de asfaltado de 4 kilómetros desde San Pablo hasta San Carlos.

Otro porcentaje, es para el Comité de Cementerio, que trabaja en este tema y el otro, para el Comité de Cabalgatas.

De esta manera, en la Asociación se mostraron complacidos por la respuesta y apoyo del sector equino para esta actividad.