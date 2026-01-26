Con presentaciones de canto y conjuntos, cerraron conciertos de verano de la Escuela de Música Sinfónica

Dos semanas intensas de trabajo se tuvieron en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, con los cursos de verano.

El viernes anterior, fue el segundo concierto de cierre, donde se presentaron: Conjunto de Canto, Conjunto de Flautas dulces, Ensamble de Saxofones, Feelin’ Soul, Brunca Jazz y Big Band.

Este concierto, se realizó en el teatro BMS y fue gratuito.

En el primer concierto, se presentaron: la camerata inicial, la camerata elemental, la camerata intermedia, la Banda Elemental, la Banda Sinfónica y la Orquesta Intermedia.

Fueron dos semanas intensivas de ensayos y presentaciones. Las clases son en grupo y de manera individual.

El curso lectivo inicia la primera semana de marzo.