Celebraron los 75 años de fundación de la Escuela 12 de Marzo de 1948

Con dos ex directores de invitados, Roger Leiva y Marvin Fallas, se llevó a cabo el acto de celebración de los 75 años de fundación de la Escuela 12 de Marzo de 1948.

La actividad fue en el salón de actos, con la participación de los estudiantes y el personal del centro educativo.

La Escuela 12 de Marzo de 1948, ubicada en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, fue fundada el 21 de abril de 1951.

La institución surgió tras la guerra civil de 1948, trasladándose desde la antigua Escuela Mixta de Ureña a una nueva planta física en la ubicación actual

De esta manera, se celebraron siete décadas y media de fundación de este centro educativo.