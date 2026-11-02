Familias llegan al cementerio de San Isidro de El General para recordar a sus seres queridos

Decenas de personas llegaron este dos de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, al Cementerio Municipal en San Isidro de El General.

Como cada año, se celebra una santa eucaristía.

Unas mil personas llegan cada dos de noviembre.

El horario del Cementerio Municipal es de seis de la mañana a cinco de la tarde, todos los días.

Osa reporta la tercera mortalidad más alta del país en el 2025

Este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos 2026, el INEC Costa Rica compartió con la población un conjunto de datos estadísticos sobre la evolución de las cifras de mortalidad en el país.

En el año 2016 aparecía Golfito en el segundo lugar con 6.2 por ciento

En el 2025 aparece Osa en tercer lugar con un 8.2 por ciento

Cantones más afectados con las causas extremas: defunciones por accidentes, homicidios, suicidios y las de intención no determinada.

Para el 2016. Osa 13.34 y Golfito: 10.44

2025: Osa 15.27.