Adultos mayores de Pérez Zeledón plasman sus historias y vivencias en libro de poemas y cuentos

Tanto doña Marlen como doña Nora, forman parte del grupo de personas adultas mayores, quienes tienen obras en el libro: Páginas vivas: poemas y cuentos con memoria, que fue presentado en una actividad este 29 de octubre en el auditorio de la UNA, campus Pérez Zeledón.

En el libro, las experiencias, los recuerdos, las emociones y los sueños de las personas adultas mayores cobran vida.

La iniciativa forma parte del proyecto “UNA PAM Pérez Zeledón: potenciando habilidades desde la educación para un envejecimiento saludable”, cuyo objetivo, en este espacio, fue brindar a las personas participantes la oportunidad de expresar sus pensamientos, compartir sus vivencias y desarrollar sus habilidades creativas mediante la escritura.

Cada texto representa una expresión particular de quienes encontraron en la literatura un medio para dar voz a sus memorias, emociones y formas de comprender la vida.

A través de los poemas y relatos, los autores comparten parte de su mundo interior y contribuyen a preservar historias y conocimientos que forman parte de la identidad cultural y la memoria colectiva.

La publicación también destaca la importancia de generar espacios de participación y aprendizaje para las personas adultas mayores, al demostrar que la imaginación, la creatividad y el deseo de adquirir nuevos conocimientos se mantienen vigentes en todas las etapas de la vida.

Más allá de recopilar obras literarias, el libro constituye un testimonio del proceso creativo desarrollado durante el taller y de las oportunidades que ofrece la escritura para fortalecer la expresión personal, el intercambio de experiencias y el reconocimiento de las capacidades de esta población.

Desde el proyecto UNA PAM se destacó el aporte de las personas participantes y de quienes acompañaron el proceso, al facilitar un espacio en el que cada autor pudo compartir sus ideas y transformar sus experiencias en textos literarios.

La iniciativa busca que estas voces encuentren espacios de reconocimiento y difusión, al tiempo que invita a los lectores a acercarse a cada poema y cuento para descubrir las historias, los sentimientos y los aprendizajes que sus autores plasmaron en las páginas de esta obra.