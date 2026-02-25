Centro Morpho promueve el turismo inclusivo en la Zona Sur y alquila sillas especiales

El Centro Morpho en Pérez Zeledón cuenta con 10 sillas tipo Joelette para adultos, cinco para niños y 20 pasarelas retráctiles que facilitan la movilidad sobre senderos, playas y zonas naturales.

Este mobiliario lo tienen a disposición de la población y empresarios en la Zona Sur del país, que lo requieren.

Para ello, se coordina el alquiler y se firma un contrato sobre su uso.

Este proyecto se logró por medio del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que entregó el equipo especializado para que personas con discapacidad puedan disfrutar de actividades en zonas rurales y naturales.

Y se tuvo el apoyo de la Universidad Nacional y el Conapdis.

Los equipos fueron adquiridos mediante el servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del Inder, con una inversión de ¢73,6 millones y que administra este Centro.

Esto es parte del trabajo que han venido haciendo, para promover el turismo accesible.

Los interesados, se pueden comunicar al número telefónico: 2771 1756.

Aparte de eso, se vienen otras actividades, como la Carrera, que será el 26 de abril.

Y siguen buscando diferentes alternativas, con el fin de generar fondos.

En el Centro Morpho, esperan continuar adelante con diferentes opciones para apoyar a la población con discapacidad.