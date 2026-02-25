Generaleño vivió su primera experiencia de correr en una pista bajo techo en Estados Unidos 

Por
Johan Garcia G.
-
0
16

El atleta José Pablo Elizondo volvió al país tras varios días en Michigan Estados Unidos, ahí participó en dos competencias de 400 metros planos en pista bajo techo, la primera experiencia del generaleño en ese tipo de carreras.

