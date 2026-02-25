Invertirán 30 millones de colones en mejorar la planta de transferencia de desechos de Pérez Zeledón

Con el fin de contar con un espacio en mejoras condiciones, debido al desgaste que tiene actualmente la infraestructura, es que se llevará a cabo un proyecto en la planta de transferencia de desechos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, que se encuentra ubicada en Las Juntas de Pacuar.

Para ello, se destinarán alrededor de 30 millones de colones y esperan ejecutarlo en el primer semestre de este año.

Desde noviembre de 2017, entró en funcionamiento esta Planta de Transferencia, que se utiliza para el traslado de los desechos. En aquel momento, se invirtieron unos 100 millones de colones.

Cabe indicar que debido al cierre del vertedero en Lomas de Cocorí en diciembre del 2011 y la falta de un lugar para depositar la basura, en el ayuntamiento se optó por trasladar la basura a otros cantones.

Así que pronto se espera que se lleve a cabo este proyecto de mejoras en la planta de transferencias.