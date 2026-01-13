Climatizarán el salón de Medicina de Mujeres del Hospital Escalante Pradilla

Con el fin de mejorar las condiciones climáticas de las diferentes áreas del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, es que desde la administración se trabaja en un proyecto.

Quienes se encuentran internados en los salones del Área de Emergencias como son pre observación y observación del centro médico, encuentran condiciones más favorables y frescas, a diferencia de los demás salones.

Muchos pacientes internados, tienen en ocasiones, soportar las altas temperaturas y por ello, que pensando en una mejor comodidad, es que se trabaja en esta iniciativa.

Saben que son muchos los salones a intervenir y por esa razón, lo van hacer en etapas.

Van a comenzar con el salón de Medicina de Mujeres, que se va a ejecutar este mismo 2026.

La inversión será de 100 millones de colones, aproximadamente. En este momento se está en la etapa de requisitos previos, por lo que esperan que se pueda concretar entre mayo y junio.

Posteriormente, se espera intervenir cirugía de Mujeres, Cirugía y Medicina de Varones, Ginecobstetricia y salón de Pediatría.

A esto se suma también el mejorar el área de Cuidados Intensivos, donde también se harán obras de climatización, el proyecto tendrá una inversión de 85 millones de colones.

Así que se espera empezar a mejoras las diferentes áreas del hospital, para beneficio de los pacientes como también del personal, debido a las altas temperaturas que muchas veces se reportan.