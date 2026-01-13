Pague sus impuestos en la Municipalidad de Pérez Zeledón y puede ganar diferentes premios

Con el fin de motivar a los contribuyentes a que paguen sus impuestos, es que este año en la Municipalidad de Pérez Zeledón, tomaron la decisión de realizar una rifa de electrodomésticos.

Por la compra de combustible en Servicentro CoopeAgri, obtuvieron un millón de colones y tomaron la decisión de invertir esos recursos, en la compra de artículos como: una refrigeradora, dos pantallas y un microondas.

Para participar, los contribuyentes tienen que cancelar todos los tributos municipales, tanto si tiene pendientes de otros años como los de este 2026, eso sí, la fecha límite será el 31 de marzo.

La rifa será posteriormente a esta fecha.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de premios, con el fin de motivar a la población a que se acerque a pagar.

Cabe indicar que participan todos los contribuyentes, independientemente del monto que tengan que cancelar.

En Gestión Tributaria, esperan que la población participe.