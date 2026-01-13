ARESEP iniciará inspecciones eléctricas en cuatro distritos de Pérez Zeledón

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) iniciará las inspecciones de calidad del servicio eléctrico en hogares, comercios e industrias para garantizar que cumple con la normativa, a partir del 19 de enero.

Estas mediciones forman parte del Programa de Evaluación de la Calidad de la Electricidad, donde se inspecciona que se cumplan con diversos parámetros del servicio eléctrico que brindan las ocho empresas distribuidoras.

Las primeras inspecciones programadas se realizarán del 19 al 23 de enero.

En el caso de Pérez Zeledón, estarán en los distritos de San Isidro de El General, Daniel Flores, El General y Rivas.

El Programa de Evaluación de la Calidad de la Electricidad sigue un protocolo definido por ARESEP y se aplica en conjunto con la Unidad Verificadora de la Calidad del Suministro Eléctrico (UVECASE) de la Universidad de Costa Rica.

Durante las inspecciones, se instala equipo de medición adicional en el medidor eléctrico, que permanecerá por siete días en los puntos seleccionados aleatoriamente en todo el país.

Al concluir las mediciones, el equipo se retira y, en un plazo máximo de ocho días hábiles, el usuario recibe los resultados de la evaluación.

En caso de identificar incumplimientos técnicos, la empresa distribuidora deberá efectuar los trabajos requeridos para solventar las deficiencias.

La ARESEP dará seguimiento a estos casos para verificar que se apliquen las medidas correctivas correspondientes.

Cabe indicar que la calidad del suministro eléctrico, incluida la estabilidad del voltaje, es fundamental para el adecuado funcionamiento de electrodomésticos, equipos electrónicos y procesos productivos.

Variaciones en la tensión pueden provocar fallas, sobrecalentamiento de motores, reducción en la vida útil de los equipos, así como un aumento en el consumo de energía y en el monto de la factura eléctrica.

ARESEP recuerda que los usuarios no deben asumir ningún costo por estas mediciones, ya que forman parte de los servicios brindados por ARESEP a la sociedad costarricense.

La información recopilada permite a la Autoridad Reguladora evaluar el desempeño de las empresas distribuidoras, promover mejoras en la calidad del servicio y exigir acciones correctivas cuando se detectan incumplimientos.

Por medio de las redes sociales ARESEP dará a conocer los lugares que se inspeccionarán semanalmente. En caso de consultas, las personas usuarias pueden llamar al 4002-9595 o la línea gratuita 8000-273737. El personal que realiza las visitas está identificado.