Comité Cantonal de Deportes entregó implementos deportivos a 18 centros educativos de Pérez Zeledón

18 centros educativos de Pérez Zeledón se beneficiaron con la entrega de implementos deportivos realizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón, como parte de las acciones para fortalecer la educación física y promover el deporte entre la población estudiantil.

La iniciativa busca brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas en escuelas y colegios del cantón, mediante la donación de diversos materiales que podrán ser utilizados por los estudiantes en sus prácticas y jornadas deportivas.

La inversión es de 50 millones de colones, que se destinaron en dos grupos, para asociaciones deportivas que ya se entregaron y a los centros educativos.

Los centros educativos beneficiados son las escuelas El Nivel de Páramo, San Cayetano, Santa Marta de Río Nuevo, Santa Fe, Arco Iris, Santa Cruz, Quebradas, Fátima de San Pedro, Zaragoza de Río Nuevo, El Hoyón, San Antonio de Pejibaye, San Francisco de Cajón, El Pilar de Cajón y Santa María de Cajón.

También recibieron implementos el Liceo Jerusalén Aeropuerto, el Liceo San Francisco de Cajón y la Unidad Pedagógica Rafael Calderón Guardia.

Entre los implementos entregados se encuentran: escalerillas de coordinación, conos, mesas de ping pong, balones de fútbol, baloncesto, futsal y voleibol, redes para fútbol y voleibol, colchonetas y otros artículos destinados a la práctica de distintas disciplinas.

Con estas donaciones, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte estudiantil y el apoyo a las instituciones educativas, promoviendo espacios para la actividad física, la recreación y el desarrollo integral de niños y jóvenes del cantón.