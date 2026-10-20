91 fincas agropecuarias de la Región Brunca serán reconocidas por sus prácticas sostenibles

Un total de 91 fincas agropecuarias de la Región Brunca serán reconocidas con el galardón Bandera Azul Ecológica, categoría Agropecuaria, en una distinción que pone en valor los esfuerzos del sector por incorporar buenas prácticas ambientales y avanzar hacia una producción más sostenible.

Los galardones se otorgan en cinco niveles, según la cantidad de estrellas obtenidas, que reflejan el avance progresivo hacia sistemas productivos más sostenibles. Este reconocimiento destaca el esfuerzo de las personas productoras por mejorar sus prácticas, fortalecer la competitividad de sus fincas y contribuir a una producción agropecuaria ambientalmente responsable.

En la Zona Sur: 27 lograron una estrella, 14 dos estrellas, 21 tres estrellas, 28 cuatro estrellas y 1 cinco estrellas.

La entrega de los reconocimientos iniciará en este mes de octubre, donde las personas productoras desarrollan acciones orientadas a la implementación de prácticas sostenibles en sus fincas, quienes contribuyen al fortalecimiento de una producción agropecuaria más responsable con el ambiente.

Con este reconocimiento, el MAG reafirma su compromiso de seguir acompañando técnicamente a los productores nacionales, transformando estas 953 fincas en modelos de referencia que demuestran que la productividad costarricense avanza de la mano con la acción climática.