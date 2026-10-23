Estudio recomienda mejorar el pesaje de la mezcla asfáltica para proteger los recursos públicos 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), realizó una auditoría al sistema de pesaje en ocho

plantas asfálticas para verificar si las balanzas utilizadas para pesar los camiones que transportan la mezcla asfáltica destinada a proyectos de conservación vial cumplen con las especificaciones de la licitación y contratos.

El diagnóstico identificó que, en 5 de las 8 plantas analizadas, la calibración de las balanzas no llegó al peso utilizado como referencia para este estudio (35 toneladas), el cual equivale al peso de una vagoneta completamente cargada con mezcla asfáltica. Por lo que se recomienda calibrar dichas balanzas hasta las 35 toneladas. Es importante aclarar que lo anterior no necesariamente implica que se haya entregado menos mezcla asfáltica de la comprada.

Entre los resultados:

Se encontró que, en cinco de las ocho plantas analizadas, las balanzas se calibraron solamente en un rango entre el 34% al 57% del peso que debería tener una vagoneta completamente cargada con mezcla asfáltica.

Se determinó que las comprobaciones mensuales de las balanzas se realizan con masas de prueba que representan apenas entre un 3% y un 16% de esas 35 toneladas. Esto impide detectar errores en el pesaje de cargas similares.

Se evidenciaron deficiencias en algunos de los componentes de las balanzas: presencia de suciedad, herrumbre o inicio de corrosión, cableado deteriorado que requieren labores de limpieza, lubricación o revisión. Estas condiciones podrían afectar el funcionamiento de las balanzas y la confiabilidad de sus mediciones.

Se identificó que no se ha establecido un criterio técnico que defina el error máximo permitido para estas balanzas, necesario para determinar si los errores de pesaje son aceptables y mejorar la confiabilidad de las mediciones.

En la zona sur hay una de estas plantas ubicada en Paso Real, la auditoria se realizó entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.