Espacio comercial: el 25 de octubre habrá una jornada de donación de cabello en Walmart en Pérez Zeledón

Por medio de la campaña “Walmart en Modo Rosa”, se busca apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama y para ello, Walmart Costa Rica donará 266 pelucas a la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama (FUNDESO), encargada de distribuirlas entre pacientes oncológicas que las requieran.

En ese sentido, el domingo 25 de octubre de nueve de la mañana a 12 medio, en Walmart Pérez Zeledón, las personas interesadas pueden acercarse a donar su cabello.

La invitación a donar está abierta a hombres, mujeres, niños y niñas. El cabello debe tener una longitud mínima de 25 centímetros, estar limpio y completamente seco, puede tener canas o estar teñido y no debe estar decolorado.

Además, pueden cortarse el cabello por cuenta propia y llevarlo a la tienda sujeto en una trenza, seco y en una bolsa transparente sellada.

Un grupo de estilistas Ad honorem, serán los encargados de realizar el corte de cabello a quienes deseen participar en esta noble causa.

Cabe indicar que las personas también pueden dejar el cabello en la tienda, se tiene una caja que se encuentra por el área de servicio al cliente, que estará disponible hasta el 31 de octubre.

Este donativo contribuirá al bienestar emocional de quienes atraviesan un proceso de tratamiento, pues las pelucas son una herramienta que les ayuda a recuperar su confianza y autoestima.