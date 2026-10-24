Tras sufrir amputación de un dedo, adulto mayor espera solución en el río División

Así narró don Hernán, lo que sufrió el lunes 19 de octubre, mientras cruzaba en andarivel el río División por el sector de Piedras Blancas en Pérez Zeledón.

Sufrió la amputación de uno de sus dedos en la mano izquierda y heridas en otros dos dedos.

Este adulto mayor de 72 años de edad, utiliza este andarivel varias veces a la semana, para transportar alimentos para los animales y otros productos.

Tras la herida sufrida, lo trasladaron de manera urgente al hospital.

Este andarivel no reúne las condiciones de seguridad y es por ello, que desde mayo del 2024, esperan una solución en el lugar luego de que la Sala Constitucional, declara con un lugar un recurso de amparo presentado.

Indicaron que en el lugar existió un puente colgante, que comunicaba Piedras Blancas con El Brujo de Río Nuevo, sobre el río División, pero tras el paso de la Tormenta Nate, este quedó destruido por el aumento del cauce.

La Sala, ordenó que, en un plazo de 18 meses, la Municipalidad y la Comisión Nacional de Emergencias, debían realizar las obras pertinentes a fin de que la problemática presentada fuera resuelta de manera definitiva.

En el mismo recurso, indican que la CNE, describió que las obras requeridas en el lugar eran de un puente vehicular de al menos 90 metros de longitud, sin embargo, el ayuntamiento estaría construyendo otro andarivel.

Al respecto, en el Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad, indicaron que ya se tiene un proyecto en licitación para hacer los trabajos en el lugar, con una inversión de 180 millones de colones, para los cuales ya se tienen todos los estudios pertinentes.

En el lugar, se espera construir un nuevo andarivel, con capacidad hasta para 900 kilos, una estructura más segura y con las condiciones necesarias.

Se esperaría que, en este mismo año, se realice la adjudicación del proyecto.

Este tema, también fue abordado en el Concejo Municipal, algunos regidores cuestionaron que se construya un andarivel y no un puente.

El andarivel actual es utilizado todos los días por los vecinos, al menos unas 20 personas lo usan a diario, parar trasladarse o transportar diferentes artículos.

Don Hernán, no es la primera persona quien sufre una amputación en sus dedos, para usarlo, de ahí el llamado que hacen a contar con una obra más segura.