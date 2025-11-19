Comité de Deportes de Pérez Zeledón brinda informe económico al Concejo Municipal

Con la participación de tres de los miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Zeledón, se brindó un informe al Concejo Municipal durante la sesión municipal de este 18 de noviembre, sobre la gestión hecha en el 2024.

Dentro de los datos financieros que detallaron, se encuentran los recursos que fueron transferidos por Ley de la Municipalidad, que fueron incluidos en el Presupuesto Ordinario, por un monto de 245 millones de colones.

Además, se informó que dentro del Presupuesto Extraordinario uno, se incluyó un monto adicional por 327 millones de colones, que son recursos que quedaron de superávit.

Estos recursos se invierten en diferentes programas, como el apoyo a diferentes agrupaciones y el pago salarial al personal de la oficina cantonal.

Todos los aportes económicos, se encuentran detallados en el informe, que fue entregado a los regidores y del cual, Tv Sur tiene copia.

En el caso de los Juegos Deportivos Nacionales, la vocal, Karina Rojas, fue enfática en que se debe destacar al atleta que forma parte.

Con respecto a los resultados de los últimos juegos, detalló.

Otro aspecto que hicieron referencia, fue a que el Concejo Municipal, se le dio una modificación al reglamento interno del Comité, el cual no ha sido discutido.

Como Comité, afirman que se encuentran trabajando de lleno en apoyo a muchas organizaciones y centros educativos, para promover el deporte y la recreación.