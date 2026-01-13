Conozca a Nury Solís, candidata a diputada por Coalición de Agenda Ciudadana

Ella es Nury Solís, vecina de Pérez Zeledón, quien ocupa el quinto lugar en la papeleta en la provincia de San José por el Partido Coalición de Agenda Ciudadana.

Solís, afirma que son muchas las áreas que se tienen que trabajar, entre ellas, salud, la agricultura y la educación.

A eso le suma su experiencia en materia educativa, donde se tiene que hacer un acuerdo nacional, para seguir adelante.

Conozca más de esta candidata, en Tv Sur Analiza, este miércoles 14 de enero a partir de las tres de las tres de la tarde en Tv Sur y en todas las plataformas digitales.