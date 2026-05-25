kölbi impulsa la sostenibilidad con su campaña “Con kölbi, sumás un mañana verde”

kölbi reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país con el lanzamiento de su campaña “Con kölbi, sumás un mañana verde”, una iniciativa que estará vigente a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio, y que transforma cada servicio adquirido en una acción concreta a favor del ambiente.

Como parte de este esfuerzo, por cada servicio kölbi adquirido, los clientes pueden adoptar un árbol en zonas estratégicas del país, contribuyendo a la regeneración de bosques, la protección del agua y la reducción de la huella ambiental. Así, la conectividad se convierte en una herramienta para generar impacto positivo en la vida cotidiana.

“En kölbi creemos en el poder de las pequeñas acciones. Cada servicio que adquieren nuestros clientes se convierte en una oportunidad para generar un impacto positivo en el ambiente. Esta campaña refleja nuestro compromiso de seguir conectando al país mientras contribuimos activamente a la protección de nuestros recursos naturales”, afirmó Paola Jiménez, Directora Comercial de kölbi.

¿Cómo obtenerlo?

Al adquirir un servicio kölbi —ya sea postpago, prepago o servicios del hogar— en agencias, tiendas o a través de canales digitales, el cliente es invitado a escanear un código QR para ingresar a la plataforma de la campaña.

Una vez dentro, podrá completar sus datos y adoptar su árbol, así como conocer información relevante como su ubicación, especie y fotografías.

Adicionalmente, la experiencia incorpora una dinámica interactiva que permite a los usuarios participar por artículos promocionales de la campaña.

Un compromiso respaldado por resultados

La campaña se sustenta en una trayectoria comprobada de impacto ambiental:

Más de 24 millones de árboles sembrados desde 1960.

5,8 millones de árboles entregados entre 2016 y 2025.

Más de 27 mil toneladas de CO₂ evitadas mediante la protección de ecosistemas.

200 hectáreas protegidas, contribuyendo a la conservación de bosques.

Estos resultados reflejan cómo el compromiso sostenido de kölbi y el ICE ha generado beneficios reales para el ambiente y el país.

Con esta iniciativa, kölbi reafirma su visión de construir un futuro más sostenible junto a sus clientes, demostrando que la tecnología puede ser un motor de cambio positivo. Cada acción cuenta, y hoy más que nunca, la conectividad se convierte en una oportunidad para generar impacto real en el ambiente y en el país.

Para más información sobre la campaña, los interesados pueden visitar kolbi.cr.