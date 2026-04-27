En mayo realizarán mantenimiento a las 5 salas de operación del Hospital Escalante Pradilla

Con el fin de mejorar el espacio y brindar las mejores condiciones higiénicas, es que a partir del cuatro de mayo, se llevará a cabo un proyecto de mantenimiento de las cinco salas de operación que tiene el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón.

Estos espacios tienen muchos años de que no reciben mantenimiento y se utilizan todos los días, en diferentes procedimientos médicos, por lo que es necesario, que se encuentren en óptimas condiciones asépticas.

Se tendrá una inversión de unos 150 millones de colones que se invertirán en el cambio de los pisos, por ejemplo.

Estos trabajos tardarían un mes aproximadamente.

Debido a esto, se tendrá una afectación en las cirugías programadas, por lo que se trabajó en la adaptación de un área quirúrgica en el área de emergencias para la atención y se tiene una coordinación institucional de la red de servicios de la CCSS, para lo que corresponda.

Por lo que en mayo, se estarán mejorando las salas de operación del Hospital Escalante Pradilla.