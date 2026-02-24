Conozca más detalles del programa +Natura +Rural dirigido a mujeres rurales de la Zona Sur

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Nature Investment Facility (NIF) y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzaron el programa +Natura +Rural y la apertura de su primera convocatoria dirigida a emprendimientos liderados por mujeres en la Región Brunca.

El programa busca fortalecer emprendimientos que integran sostenibilidad, el uso responsable de la biodiversidad y la generación de ingresos, reconociendo el papel clave de las mujeres rurales en la economía local, la conservación de los ecosistemas y la identidad territorial.

+Natura +Rural ofrece un modelo integral que combina acompañamiento técnico especializado con co-inversión productiva, orientado a consolidar emprendimientos capaces de generar impactos económicos, sociales y ambientales positivos. Las participantes recibirán apoyo en áreas clave como sostenibilidad, gestión empresarial, formalización, acceso a mercados y fortalecimiento de capacidades.

Además, se priorizará la inversión en equipos, herramientas e insumos estratégicos que mejoren la productividad, la calidad de los productos o servicios y la sostenibilidad del modelo de negocio, contribuyendo al crecimiento y la resiliencia de cada emprendimiento.

La convocatoria está dirigida a mujeres residentes de la Región Brunca que lideren emprendimientos con al menos seis meses de operación, vinculados a las siguientes actividades económicas:

Agroturismo

Artesanías con identidad territorial

Cosmética natural

Medicina natural

Textiles con identidad cultural

Para esta primera convocatoria, +Natura +Rural contará con una inversión inicial de ₡250 millones.

Entre 2026 y 2030, se proyecta movilizar al menos ₡2.150 millones, beneficiando a más de 350 mujeres rurales y ampliándose progresivamente a nuevos territorios del país.

El programa +Natura +Rural establece dos categorías de atención, según el nivel de desarrollo y consolidación del emprendimiento:

Emprendedora: para iniciativas en etapas iniciales y no formalizadas.

Puesta en Marcha: para emprendimientos con mayor nivel de consolidación y que cuentan con algunos criterios de formalización.

Estas categorías permiten adaptar el acompañamiento técnico y las inversiones a las necesidades y el grado de madurez de cada iniciativa.

Las mujeres interesadas pueden presentar su postulación completando el formulario disponible en https://sway.cloud.microsoft/mblIJXEzgC8vY6RL?ref=Link y para cualquier duda o consulta pueden escribir a programa.naturarural@gmail.com.

+Natura +Rural representa un esfuerzo conjunto para impulsar nuevas oportunidades económicas en los territorios rurales, promover modelos productivos sostenibles y fortalecer el liderazgo de las mujeres como protagonistas del desarrollo.

Para esta convocatoria, no se recibirán postulaciones de emprendimientos ubicados en territorios indígenas de la Región Brunca, dado que estas iniciativas son atendidas de manera específica a través del Programa Raíces, el cual cuenta con un enfoque diferenciado de acompañamiento e inversión.