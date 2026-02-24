Denuncian derrame de aguas negras en Base Crestones, en el ACLAP informa sobre trabajos en el lugar

El miércoles 18 de febrero a eso de la hora de la tarde, grabaron este video en el sector de Base Crestones en el Parque Nacional Chirripó, donde se aprecia como se derraman las aguas negras.

La molestia es grande, pues afirman que el problema no es nuevo, que ya tiene tiempo y no se ve una solución al respecto.

Tanto guías como algunos turistas han manifestado su preocupación por este tema, sobre todo, porque se presenta en un parque nacional, que tiene una alta visitación.

Esto está a unos 200 metros del albergue.

De acuerdo con el denunciante, quien indicó que prefería mantenerse en el anonimato para evitar alguna represaría, se perciben fuertes olores y es importante que las autoridades tomen alguna solución.

Al respecto, Tv Sur, contactó al director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chan, con el fin de conocer la posición de la institución al respecto.

Informó que el parque cuenta desde hace cinco años con una planta de tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas, la cual recibe un tratamiento especializado.

El último informe técnico fue presentado el 19 de diciembre de 2025, donde se confirmó que funcionaba correcta, sin embargo, en las últimas semanas, se reportó una fuga, por lo que esta semana se realizan labores en el lugar.

Un aspecto preocupante, es la cantidad de basura que se encuentra cuando se hace la limpieza correspondiente, como toallas sanitarias, toallas húmedas y hasta basura común.

Por ello, hacen un llamado a los visitantes, de hacer uso correcto de los servicios sanitarios, por ejemplo.

Cabe indicar que, en el año 2020, se inauguraron varias obras importantes en el albergue Base Crestones.

En ese sentido, se informó que con el fin de disponer adecuadamente las aguas residuales que se generan por parte de los visitantes y funcionarios, se instaló una planta de tratamiento.

Se trató de un sistema BIONEST con capacidad para procesar cinco mil litros por día, utilizando parte de la infraestructura ya existente en el sitio e incorporando dos nuevos tanques como biorreactores biológicos y un tercer tanque como trampa de grasa principal.

En el aquel momento, se informó por parte del Gobierno, que se trató de una inversión de 44 millones de colones para la construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de los cuales ₡35 millones fueron aportados por la Asociación Costa Rica por Siempre mediante fondos del II Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU. – Costa Rica, ₡3 por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y ₡6 millones por Pro Parques, organización encargada de ejecutar el proyecto.