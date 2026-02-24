Tener un gimnasio nuevo es el reto que tienen en la Escuela Villa Ligia

Por muchos años, aquí funcionó un aserradero y luego pasó hacer parte de la Escuela de Villa Ligia en Pérez Zeledón, donde ahora realizan las diferentes actividades.

Cuando se construyó la nueva infraestructura, no se contempló un gimnasio y ese edificio a la par, prácticamente se adaptó pero no reúne las condiciones.

Por esa razón, uno de los proyectos que trabajan en el centro educativo, es contar con un gimnasio nuevo y acorde con las necesidades que tienen.

Ya en la institución, hicieron la solicitud correspondiente.

En la escuela laboran 50 funcionarios.

A este centro educativo, asisten unos 450 estudiantes.