Continúan reuniones preventivas en centros educativos, ahora se reunieron con padres de familia

La Dirección Regional del MEP en Pérez Zeledón, sigue trabajando en acciones preventivas e informativas para abordar la seguridad en los centros educativos, de la mano con la Fuerza Pública y el Ministerio Público.

Este lunes 8 de junio, se reunieron con padres de familia.

Son tres encuentros regionales, este primero fue en la Escuela Pedro Pérez Zeledón, donde se convocaron padres de familia de los circuitos educativos 01, 02, 03, 04, 05 y 10.

Este martes 9 de junio a la una de la tarde, será la convocatoria en San Pablo de Platanares, con los circuitos 07 y 08.

Mientras que el 10 de junio, en el gimnasio del Liceo Las Mercedes, con los circuitos 06 y 09.