Criterios divididos en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón tras contratación para colocación de asfalto

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, en la sesión de este martes 16 de diciembre, se aprobó acoger el veto presentado por el alcalde, Emanuel Ceciliano, en contra del acuerdo tomado en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, el dos de diciembre de este 2025, sobre la revisión de la contratación para la colocación de asfalto.

Esto luego del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que indicaba que el veto tendía argumentos técnicos y legales.

Tras la votación, a favor de este informe los regidores Andrea Herrera del Frente Amplio, Edgar Mena del PLN y los del PUSC: Carlos Zúñiga, Runny Monge y Anais Barrantes.

En contra, Josefa Fallas, Milena Elizondo, Marvin Arias y Wilberth Ureña.

Al respecto, el regidor suplente, José Calderón, quien forma parte de la Comisión, dijo que tanto él como Josefa Fallas, no participaron en la discusión de fondo, al considerar que el veto era inamisible y que lo tiene que ver la Contraloría General de la República.

Esta decisión se toma luego de que funcionarios del Proceso de Gestión Vial de la Municipalidad, realizaran una amplia explicación sobre la licitación y contratación, lo cual generó opiniones divididas entre los regidores.

Jonathan Morales, coordinador del Proceso, detalló que fue una contratación según demanda para la colocación de asfalto en la red vial cantonal y que se realiza la adjudicación tras un análisis técnico, administrativo y legal.

Detalló que en el cartel se solicitó la colocación de 8500 toneladas de asfalto.

Y que según datos de proyectos desde el 2021 a la fecha, se han colocado, 38814 toneladas, por lo que la cifra que se licita es apenas un 20 por ciento de lo que han puesto en cuatro años.

En cuanto a montos, dio a conocer que la empresa Meco, que gana la contratación, ofertó menos recursos, es decir, 522 millones de colones y Quebradores del Sur, 693 millones de colones.

Morales, precisó que la contratación según demanda y desmintió que la Municipalidad, vaya a perder recursos.

Tras esta exposición, el regidor suplente, José Calderón, cuestionó el proceso y que al parecer, se hizo para favorecer a una empresa, por lo que tildó el mismo como una falacia.

También, fue enfático en que sí se van a perder recursos.

Por su parte, la presidenta municipal, Andrea Herrera, indicó que las empresas conocen que si algo no cumple con la contratación pública, puede refutar y en este caso, no se dio.

Igualmente, de esto se refirió el alcalde.

Sobre este tema, supo Tv Sur, que personas externas al Concejo Municipal, supuestamente podrían presentar una denuncia judicial, tras la aprobación del veto y que se mantenga la contratación.