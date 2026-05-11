90 estudiantes de colegios de Pérez Zeledón fueron becados para aprender inglés por dos años

El viernes 8 de mayo, estuvimos en las tres aulas, donde se forman los 90 estudiantes en inglés por medio del programa Access.

Para ello, nuevamente se firmó un convenio entre la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y la Universidad Nacional, por medio del Centro de Idiomas del campus de Pérez Zeledón.

Es una oportunidad única para estos jóvenes, quienes fueron seleccionados de los diferentes colegios de la dirección regional del MEP.

Ellos reciben lecciones los viernes de cinco de la tarde a siete de la noche y los sábados de nueve de la mañana a 12 medio día.

Ya tienen un mes de lecciones.

Los estudiantes reciben 400 horas de formación .

Los jóvenes quienes participan, actualmente cursan el noveno año.

Esta iniciativa ya tiene varios años de trabajarse.

Una oportunidad más que tienen estos jóvenes para aprender inglés.