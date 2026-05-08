Presidente de los Guerreros del Sur dejará su cargo en enero de 2027 

La junta directiva del Municipal Pérez Zeledón tendrá un nuevo presidente en enero de 2027, tras la confirmación por parte del jerarca actual Juan Luis Artavia que este será su último periodo en el cargo.
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