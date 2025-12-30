Cuatro detenidos en Centro Penal de Pérez Zeledón por tratar de meter ilícitos a la cárcel

El Ministerio de Justicia y Paz, informó que tras un dispositivo realizado el lunes 29 de diciembre en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pabru Presberi en Pérez Zeledón, fueron decomisados artículos no autorizados.

En el primer caso, al funcionario policial apellido Bermúdez con un cargo de supervisión, destacado en la UAI Pabru Presberi, se le realizó el decomiso de un manos libres, un cargador y una llave maya USB.

En un segundo caso, se procedió al decomiso a un funcionario administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, encargado del transporte, de apellidos Rubí Jiménez, de un teléfono celular, el cual portaba en la mano sin el permiso de ingreso correspondiente.

Todos los funcionarios fueron puestos a la orden de la Fiscalía.

Además, se detuvieron a dos proveedores de apellidos García y Zúñiga, a quienes se les decomisó dos teléfonos celulares, uno a cada persona, debido a que no habían coordinado los permisos de ingreso con la administración.

La Fiscalía también ordenó el decomiso de los dispositivos y su presentación a la Fiscalía.

Con estas acciones, reafirman que el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la cero tolerancia ante cualquier intento de ingreso de artículos no autorizados a los centros penitenciarios.