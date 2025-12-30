Generaleño narra experiencia con danta que llega a descansar en Villa Mills

Mucha fue la emoción de Ademar Fonseca Fallas, junto a su familia, tras visitar a un amigo en la comunidad de Villa Mills en ascenso al Cerro de la Muerte y tener la experiencia de apreciar una danta.

Esto fue precisamente el lunes 29 de diciembre, cuando llegó a la casa de Oldemar Campos, cuando se llevó la sorpresa de observar al mamífero acostado como si nada en la parte de atrás de la vivienda.

Según cuenta, el tapir llega, toma agua, descansa placenteramente y luego se marcha.

De acuerdo con Fonseca, siempre cruza el Cerro de la Muerte y nunca había tenido la oportunidad de observar una danta, pero que ahora su experiencia fue magnifica.

Precisamente, en el Cerro de la Muerte, se observan constantemente cruzando la ruta dos.

Precisamente, se realizan constantes campañas para concientizar a los conductores a reducir la velocidad y evitar atropellos, especialmente en horas nocturnas.