Escuela Sinfónica de Pérez Zeledón tuvo más de 50 actividades en el 2025

Un año muy productivo, lleno de presentaciones y clases, así estuvo la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón durante este 2025.

Su directora, Laura Mesén, detalló que tuvieron más de 50 actividades, muchas de ellas, fueron giras para participar de diferentes actos.

La institución recibe constantes invitaciones para participar en diferentes actos.

Todo esto se logra gracias al apoyo de los estudiantes, docentes, administrativos y de las instituciones que aportan recursos.

Y que se viene para el 2026. Ya se seleccionaron a los estudiantes quienes clasificaron en las pruebas de aptitud y participarán en el curso de verano, con el fin de seleccionar a quienes ingresarán.

La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón fue fundada en el año de 1994, que busca consolidarse como un centro de reconocida formación musical tanto a nivel nacional como internacional, donde asisten niños, jóvenes y adultos procedentes de diferentes partes del mundo, quienes se convierten en agentes activos del desarrollo cultural, social y económico de sus comunidades.