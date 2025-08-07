Dan a conocer el trabajo que hace la Brigada Rastreo y Rescate Alpha P.Z.

Con el fin de dar a conocer el trabajo que hacen, representantes de la Brigada Rastreo y Rescate Alpha P.Z., se hicieron presente a la sesión municipal de este martes cinco de agosto.
Detallaron que ya tienen un año de estar trabajando en diferentes acciones.
El grupo se suma a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.
Asimismo, hicieron referencia a la Open.
Tras su exposición, los regidores destacaron su trabajo en la zona y hasta indicaron desconocer que el grupo existía.
Los regidores, indicaron que recursos para apoyarlos no tienen, pero que pueden presentar una moción donde los respalden en su trabajo.