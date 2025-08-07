Dan a conocer el trabajo que hace la Brigada Rastreo y Rescate Alpha P.Z.

Por
Carmen Picado
-
0
19

Con el fin de dar a conocer el trabajo que hacen, representantes de la Brigada Rastreo y Rescate Alpha P.Z., se hicieron presente a la sesión municipal de este martes cinco de agosto.

Detallaron que ya tienen un año de estar trabajando en diferentes acciones.

El grupo se suma a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, hicieron referencia a la Open.

Tras su exposición, los regidores destacaron su trabajo en la zona y hasta indicaron desconocer que el grupo existía.

Los regidores, indicaron que recursos para apoyarlos no tienen, pero que pueden presentar una moción donde los respalden en su trabajo.

Artículos relacionadosMás del autor