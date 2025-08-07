En el 2026 habrá cambios en las pruebas estandarizadas

A partir del 2026, el Ministerio de Educación Pública implementará cambios significativos en las pruebas estandarizadas, incluyendo la eliminación de las pruebas comprensivas de diagnóstico y la introducción de una nueva prueba nacional estandarizada esto en primaria como en secundaria.

Como parte de los cambios que se vienen, es que los estudiantes de ´ultimo nivel, no realizarán las pruebas comprensivas de diagnóstico que se llevaban a cabo a principio de año, por lo que serán los profesores quienes lleven a cabo sus propias evaluaciones.

Están a la espera de la información exacta del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

Sobre los porcentajes de las pruebas, se tiene en análisis.

Parte de lo nuevo, es que se reintroducirá la prueba de redacción, posiblemente como parte de la nueva prueba o como un examen aparte.

El funcionario, fue claro en decir que para este año 2025, todo sigue igual.

Así que para el 2026, se esperan cambios en la evaluación educativa en las pruebas estandarizadas.