700 mamitas ya recibieron apoyo y guía en la Clínica de Lactancia Materna del Hospital Escalante Pradilla

Sommer, es mamá primeriza, a quien nos encontramos en una de las camas de Maternidad del Hospital Escalante Pradilla.
Su experiencia de amantar a su hijo Kail, fue maravillosa.
Muchos son los sentimientos como madre, en ese momento especial con su bebito.
Mientras que, en la Clínica de Lactancia Materna, nos encontramos a IXEL, que ya tiene tres hijas.
Esta es su tercera experiencia en la lactancia.
Para esta bebita, pensaba no darle pecho, pero luego que nació, su opinión cambió.
En lo que va de este año, contabilizan ya 700 madres atendidas en la Clínica y 500 en alojamiento conjunto en lactancia materna.
Por medio de esta Clínica, es mucho el apoyo que se le da a las mamitas.
Aquí se le brinda el apoyo y acompañamiento que necesitan.