Más un 70 por ciento de las familias en la Zona Sur usan gas para cocinar, usuarios denuncias deficiencias en el servicio

Estos datos se desprenden del diagnóstico sobre la situación de los servicios públicos en la Región Brunca, que fue presentado por la ARESEP.

Se presentan importantes brechas de seguridad, calidad y fiscalización que comprometen la protección de las personas usuarias. La población señaló aspectos que le generan preocupación respecto al servicio de gas.

La actividad convocó a diversos actores locales e institucionales para definir acciones orientadas a fortalecer su prestación, este miércoles 26 de agosto de 2026, en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

También, en el informe se indica que en la región Brunca operan el AyA y 172 Asadas. El AyA brinda el servicio al 50,97% de abonados, con una cifra de 64.003 abonados y 24 sistemas.

En segundo lugar, las ASADAS tienen el 49,03% (61.556 abonados) y 172 sistemas.

De los 24 sistemas operados por el AyA, 12 cuentan con capacidad hídrica, 9 están en etapa de transición, con déficit parcial o localizado, 2 sistemas alcanzaron su crecimiento máximo y un acueducto tiene déficit hídrico.

El autobús es el principal mecanismo de movilidad para acceder a servicios esenciales como salud, educación, empleo, comercio y trámites institucionales, pero el sistema presenta limitaciones.

En la región 32 operadores dan el servicio de bus en 38 rutas activas de transporte público, de las cuales se establecen 126 ramales. 7 rutas han sido abandonadas en la región Brunca.

La región Brunca continúa siendo la zona con menor cobertura eléctrica del país.

Especialmente en localidades rurales y territorios indígenas, donde el acceso efectivo es limitado o inexistente.

Los cantones de Pérez Zeledón y Corredores (INEC, 2022) presentan una cobertura eléctrica con porcentajes superiores al 99%.

En cantones como Buenos Aires, Osa, Coto Brus y Puerto Jiménez tienen cobertura del 98%, mientras que, en Golfito, es del 97,4%.

En la región Brunca se logran ubicar diecinueve circuitos, con los cuales se abastecen 144.138 servicios en total, pero existen circuitos que abarcan cantones fuera de la región como Quepos.

La región Brunca se compone de siete cantones y es la más extensa del territorio nacional. Está compuesta por 7 cantones y un total de 41 distritos. Los cantones de esta región son: Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa, Pérez Zeledón y Puerto Jiménez.