Del 28 de setiembre al 2 de octubre será el Festival Estudiantil Regional de Pérez Zeledón

Ya la dirección regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Zeledón tiene definidas las fechas para la realización del Festival Estudiantil de las Artes.

En este momento, se realiza en las escuelas y colegios la etapa institucional, posteriormente, serán las circuitales, para que finalmente, se lleve a cabo la etapa regional que será del 28 de setiembre al 2 de octubre.

Para este año, las actividades serán prácticamente en una sola sede, que será el Colegio Técnico Profesional de San Isidro y una actividad, en la dirección regional.

El Festival incluye cuatro áreas artísticas: artes escénicas, musicales, literarias y visuales, subdividas en más de cincuenta disciplinas artísticas que brindan una gran cantidad de posibilidades de creación a la población estudiantil, fortaleciendo habilidades como expresión, colaboración, creatividad, innovación y apropiación de tecnologías digitales, entre otras.

El Festival Estudiantil de las Artes es un programa nacional que busca promover espacios de participación, expresión artística y promoción de habilidades y competencias para fortalecer la identidad, convivencia y permanencia estudiantil.