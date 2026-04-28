Minae aclara sobre problemáticas ambientales y apoya en la lucha contra el narcotráfico en el Parque Nacional Corcovado

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), mantiene un trabajo permanente de control, vigilancia y protección en todas las Áreas Silvestres Protegidas del país, con el objetivo de prevenir, detectar y combatir los delitos ambientales que amenazan la biodiversidad y los recursos naturales de Costa Rica.

En el caso específico del Parque Nacional Corcovado, una de las áreas protegidas más importantes del país y donde se ha identificado la presencia de actividades vinculadas al narcotráfico, se han desarrollado operativos conjuntos con la Fuerza Pública que han permitido, a la fecha, la detención de 21 personas, quienes han sido puestas a la orden de la Fiscalía por diversos delitos contra el ambiente cometidos dentro del área protegida.

El MINAE-SINAC también mantiene un firme compromiso con el resguardo y la seguridad de su personal, especialmente en contextos sensibles como la atención de denuncias vinculadas al narcotráfico dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Esta labor se realiza de manera coordinada con las autoridades de seguridad pública, que igualmente reconocen la existencia de esta problemática y la necesidad de abordarla.

La institución brinda el respaldo necesario a sus funcionarios y funcionarias, reconociendo los riesgos que enfrentan y asegurando que cuenten con el apoyo institucional para ejercer sus labores.

Precisaron que aunque el narcotráfico no constituye un delito ambiental ni forma parte de la competencia directa del MINAE-SINAC, la institución actúa de manera responsable cuando se detectan este tipo de situaciones dentro de Áreas Silvestres Protegidas.

En estos casos, los funcionarios proceden a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, contribuyendo así con el proceso de judicialización y la lucha integral contra el crimen organizado.

Para prevenir este tipo de actividades ilícitas, se han intensificado los operativos conjuntos con la Fuerza Pública en distintos puntos del país, especialmente en zonas donde se ha identificado la presencia de estas problemáticas.

Estas acciones interinstitucionales permiten mejorar la capacidad de respuesta, garantizar la seguridad de los funcionarios y resguardar el patrimonio natural.