Construyen impresionante tanque elevado en sector Aeropuerto de Pérez Zeledón

Un tanque elevado metálico de forma cilíndrica, con una altura de 25 metros, se construye en el sector de Aeropuerto de Pérez Zeledón, como parte del proyecto de mejoras al acueducto del cantón que lleva a cabo la Unidad Ejecutora A y A – Banco Centroamericano de Integración Económica.

Esta es una obra única en el cantón y que requiere de toda una coordinación, tanto así que se tienen dos grúas de gran tamaño para que se pueda construir.

Este tipo de tanques no son muy usuales observarlos en obras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Los trabajos comenzaron desde marzo y se espera que quede listo a mediados de mayo para hacer las pruebas.

Se tendrá una capacidad de 10 mil litros, beneficiando a los vecinos, ya que, al ser un tanque elevado, mejora mucho la presión.

Este tanque se viene trabajando desde el año pasado, por la complejidad que tiene.

Este es uno de los cuatro tanques que se construyen como parte de este proyecto de mejoras.

Uno se encuentra cerca de la Universidad Nacional, donde anteriormente había uno de lata que estaba obsoleto de 1100 metros cúbicos por uno de 2600 metros cúbicos, de concreto asentado.

Mientras que los tanques en Quebrada Honda de concreto asentado de 150 metros cúbicos, en Las Juntas de Pacuar de 100 metros cúbicos y el sector de Aeropuerto, específicamente en el tanque Los Núñez.

Este proyecto contempla la construcción de cuatro tanques de almacenamiento con una capacidad total de 2.950 m³, la instalación de 113 km de nuevas tuberías y la construcción de tres nuevas estaciones de bombeo.