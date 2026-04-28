Subasta ganadera en Pérez Zeledón reportó una disminución de más del 60% de animales tras cumplimiento de trazabilidad

Desde el 26 de abril de este 2026, es obligatorio el cumplimiento de la trazabilidad bovina y bufalina en Costa Rica, por lo que en la subasta ganadera de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, ubicada en Daniel Flores en Pérez Zeledón, solo reciben animales que cumplan con los requisitos.

De esta manera, se exige el areteo oficial individual y el uso de guías de movilización digitales para la movilización de ganado.

Esta normativa del MAG busca mejorar el control sanitario y facilitar el acceso a mercados internacionales.

En ese sentido, este martes 28 de abril, la agrupación reportó una baja de más del 60 por ciento de animales.

Durante la subasta, pudimos conversar con productores que ya aplican la norma y otros que todavía no.

Como parte del apoyo de la Cámara de Ganaderos al productor, la junta directiva, tomó el acuerdo de que el arete oficial lo están vendiendo a precio de costo, eso sí que sean de la zona de referencia.

Así que el productor que quiera vender en la subasta ganadera en Pérez Zeledón, tiene que cumplir con lo exigido por Ley.