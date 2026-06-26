Demuelen y construyen la nueva Escuela Daniel Flores en Pérez Zeledón

Después de muchos años de espera, al fin los estudiantes de la Escuela Daniel Flores en Pérez Zeledón tendrán un centro educativo en buenas condiciones.

Ya que por medio del programa PROERI de la Comisión Nacional de Emergencias, se llevó a cabo la demolición de la antigua infraestructura, para dar paso a la nueva obra.

Se tiene una inversión superior a los 600 millones de colones.

Se contempla seis nuevas aulas académicas, un aula de preescolar y aulas para materias especiales.

El centro educativo cumple 100 años este 2026, por lo que esta noticia los tiene muy emocionados.

Van a estrenar escuela y lo único que no demolieron, fue el salón de actos, que se mantiene en el lugar, al cual le esperan realizar algunas mejoras.

La proyección es que esté terminada a principios del 2027.

Por lo que mientras tanto, están recibiendo lecciones en una iglesia cerca que les facilitó las instalaciones.

La emoción es mucha, por lo que esperan pronto estrenar una nueva infraestructura.