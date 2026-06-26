Jóvenes con mayores necesidades de empleo fue evidente en Feria en el parque de San Isidro de El General

Muchas fueron las personas quienes llegaron este viernes 26 de junio a la tercera Feria de Empleo que organizó la Municipalidad de Pérez Zeledón en el parque de San Isidro de El General.

Durante la actividad, se apreció que la mayor cantidad de oferentes, eran jóvenes, quienes andaban en búsqueda de una vacante para trabajar.

Fueron 26 empresas las participantes. La coordinación fue entre la Oficina Intermediación Laboral de la Municipalidad, la Agencia Nacional de Empleo y el INA.

Además, se aprovechó para tener la participación de emprendedores del cantón.

Con este tipo de ferias, en la Municipalidad, esperan que más personas puedan colocarse laboralmente.